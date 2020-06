Eli Iserbyt: “Niemand weet echt goed wat Van der Poel niet kan” maandag 1 juni 2020 om 14:21

Eli Iserbyt trok liefst tien keer aan het langste eind in zijn eerste volledige crossseizoen bij de elite, maar dat waren er nog altijd veertien minder dan Mathieu van der Poel. Hoe is de wereldkampioen te verslaan, werd de Belgische veldrijder gevraagd in een video-interview met Shimano.

Dat heeft hij zichzelf ook al een paar keer afgevraagd, reageert hij. “Bij andere renners weet ik wel wat ze kunnen en wat niet, maar bij Mathieu weet niemand nog echt goed wat hij niet kan. Het is heel moeilijk om een punt of passage te vinden in een cross waar je hem echt kunt verslaan. Op het Europees kampioenschap zat ik wel kort achter hem, maar het meerijen of wegrijden is een groot verschil. Ik zal zelf nog sterker moeten worden in de toekomst om daarover na te denken.”

De beloftewereldkampioen van Heusden-Zolder (2016) en Valkenburg (’18) maakt zich er nog niet echt druk over dat Van der Poel er zo bovenuit steekt en dat van tevoren al vaststaat dat hij heel moeilijk te kloppen is. “Omdat ik weet dat Mathieu in de toekomst nog andere doelen heeft en mijn tijd uiteindelijk nog wel komt. Maar ik veronderstel wel dat renners die wat ouder zijn dan ik en op hun hoogtepunt zijn, toch wel even vloeken.”

Voordelen

Iserbyt ziet dan ook wel de voordelen in van de strijd met de Nederlander. “Ik zie hem als iemand tegen wie je rijdt, door wie je beter kunt worden en door wie je echt nog die drive hebt om het zelf nóg beter te doen en om jezelf op een training nog harder af te peigeren. Dus voor mij heeft het nu enkel nog een voordeel. Maar misschien binnen twee à drie jaar, als het echt van moeten is, zal ik ook eens gaan vloeken als hij meedoet.”