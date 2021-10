Eli Iserbyt na winst in Iowa: “Ik was nog niet klaar met Quinten Hermans”

Eli Iserbyt genoot met volle teugen van zijn twee overwinning in de Wereldbeker in acht dagen tijd. Al moest hij zwoegen om Lars van der Haar af te houden. “Maar ook Hermans was sterk. Zonder zijn foutje bij de balken, was ik nog niet klaar met hem.”

Twee op drie in de VS. Daar had Eli Iserbyt vooraf voor getekend. “Ik wist dat Waterloo en Iowa de twee omlopen waren die me het best lagen”, aldus de wereldbekerleider achteraf. “In Fayetteville stond geen maat op Quinten Hermans. Die was woensdag te sterk. Trouwens, ook vandaag was hij wellicht mijn grootste concurrent geweest, maar dat foutje bij de balken kostte hem een zekere podiumplaats. Anders was ik nog niet klaar met hem.”

Iserbyt had ook woorden van appreciatie voor Lars van der Haar. “Lars klampte heel lang aan. Ik heb echt moeten indelen en op sommige stukken volle bak moeten rijden om hem af te houden. Maar ik heb hem kunnen afhouden. Op die manier sluit ik onze VS-trip zeker met een goed gevoel af. Ook financieel mag ik niet klagen, ik heb er toch iets aan verdiend”, knipoogde hij. “Morgen vliegen we naar huis, maar ik ben hier absoluut niet tegen mijn zin.”