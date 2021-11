Eli Iserbyt na felbetwiste zege: “Ik liet Toon zijn ding doen”

Hij moest er bijzonder diep voor gaan, maar Eli Iserbyt boekte vandaag wel degelijk zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen. In het Franse Besançon kwam hij na een beklijvende cross als eerste over de streep, na een zinderend duel met Toon Aerts. “Toon had een goede dag, maar ik beschikte ook over goede benen”, liet Iserbyt na zijn zege weten.

Vandaag werd in het Franse Besançon voor het eerst een Wereldbeker veldrijden verreden en de crossliefhebbers werden getrakteerd op een gedenkwaardige race. Iserbyt en Aerts, op dit moment de twee tenoren in de cross, vochten een verbeten duel uit om de overwinning. Na meerdere plottwisten was het Iserbyt die als eerste over de streep kwam. “Het was echt een bijzonder lastige wedstrijd”, begint de winnaar zijn verhaal in het flashinterview.

“Ik liet Toon onderweg zijn ding doen. Hij wilde blijkbaar graag een eigen tempo rijden, terwijl ik meer van de snokken ben. Ik moest even plooien na zijn eerste demarrage, maar ik besloot vervolgens wat risico’s te nemen in de technische zone. Na de valpartij van Toon was ik alleen en toen was het ook over”, aldus Iserbyt, die onderweg de rust wist te bewaren, ook na de versnellingen van Aerts.

Over ‘de tackle’ van Toon Aerts

“Ik weet dat hij nerveus begint te worden als hij me er niet kan afrijden. Hij had wel een goede dag, want hij kraakte niet echt. Het was echt hard tegen hard, maar ik had zelf gelukkig ook een goede dag. Het plan was om Toon te volgen, om dan vervolgens een gaatje te pakken in de laatste ronden, maar na de valpartij van Toon moest ik wel gaan. Het is belangrijk om je eigen tactiek uit te stippelen en die dan ook te volgen.”

Iserbyt werd na afloop ook nog gevraagd wat hij nu vond van de manoeuvre van Aerts na diens cruciale valpartij in een technische zone. De crosser van Baloise Trek Lions leek Iserbyt met een gestrekt been te ‘tackelen’, maar de wereldbekerleider wil het niet te groot maken. “Het was een gestrekt been”, kan Iserbyt er nog mee lachen. “Het was een heel moeilijke passage en misschien gleed hij weg. Ik denk niet dat het met opzet was. Dat hoop ik tenminste toch.”