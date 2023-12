donderdag 28 december 2023 om 22:13

Eli Iserbyt na Diegem al eindwinnaar Superprestige 2023-2024: “In vorm van mijn leven”

Video Eli Iserbyt heeft in Diegem zijn eindzege in de Telenet Superprestige al veiliggesteld. Voor de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal was een derde plaats in de avondcross genoeg om dat klassement te winnen, met alleen nog de veldrit in Middelkerke te gaan in februari. “Tweede of derde maakte niet meer uit, want dat klassement was het belangrijkste”, vindt Iserbyt.

“Het was een geweldige race. Alleen is het jammer dat ik niet tweede kon worden”, aldus de Vlaming in een flashreactie. “Het is mijn derde koersdag op rij en ik zat in de slotronde in het wiel van Pidcock. Ik zag dat hij wat problemen had, maar ik was niet rap genoeg. Die move in de laatste bocht had ik niet meer verwacht. Hij zat op een paar meter, maar is toch slinks genoeg.”

“Tweede of derde maakte niet meer uit, want dat klassement was het belangrijkste. Daarom ben ik nu een heel tevreden man”, zei Iserbyt, die nu met 99 punten niet meer in te halen is door nummer twee Joris Nieuwenhuis (72 punten). “Ik verraste mezelf opnieuw en had zeer goede benen. De versnelling van Mathieu was zeer fenomenaal, maar Pidcock reed ook een hoog tempo. Dat kon ik makkelijk volgen in het wiel en daar kon ik mij sparen.”

Al het hele seizoen rijdt Iserbyt op hoog niveau, in alle drie de grote klassementen van het veldrijden. Steeds meer kan hij wedijveren met de Grote Drie, ook in deze drukke kerstperiode. “Ik doe mijn best en herstel goed”, zegt hij. “Ik ben ook in de vorm van mijn leven. Ik ben super tevreden om deze prestatie te leveren, dat geeft vleugels.”