Eli Iserbyt kraait victorie in Sint-Niklaas: “Goed begin van het slotweekend”

De laatste overwinning van Iserbyt dateerde alweer van 6 december. Zo’n elf weken na Sinterklaas boekte hij tot zijn opluchting uitgerekend in Sint-Niklaas zijn zevende overwinning van het crossseizoen. “Ik ben blij dat ik in het laatste weekend van het seizoen weer het goede gevoel heb.”

In het interview achteraf ging een woord van dank uit naar Pauwels Sauzen-Bingoal-ploegmaats Laurens Sweeck en Michael Vanhthourenhout. “Zij hebben de rode loper uitgerold voor mij, waardoor ik op het einde van de race nog alles kon geven.”

“We hadden een heel sterke ploeg en we hadden het altijd onder controle”, kijkt Iserbyt terug op de cross. “Mijn gevoel in de wedstrijd was dat Toon Aerts iets beter was dan de rest, maar ik heb me in het begin van de koers wat gedeisd gehouden. Uiteindelijk moet ik het dan nog afmaken en dat lukte. Een goed begin van het slotweekend.”

Iserbyt ziet zijn overwinning als een mooie opsteker na een lange periode zonder overwinningen. “Na mijn blessure was ik wat gefrustreerd. Dat zag je ook soms wel in mijn interviews. Ik ben geen makkelijk mens; winnen hoort er bij mij een beetje bij. Als ik dan niet win, raak ik makkelijk geïrriteerd. Ik ben blij dat ik in het laatste weekend van het seizoen weer het goede gevoel heb.”