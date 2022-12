Eli Iserbyt afgevoerd na harde val Wereldbeker Val di Sole

Eli Iserbyt is uit de Wereldbeker Val di Sole gestapt. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam in de sneeuwcross hard ten val, greep naar zijn knie en verliet de wedstrijd. Het is nog onbekend wat de schade bij Iserbyt precies is.

Iserbyt stond voor de cross in Val di Sole tweede in de Wereldbeker, op zeven punten van Laurens Sweeck. Door zijn opgave pakte de West-Vlaming echter geen punten, in tegenstelling tot Sweeck, die een vierde plek meenam uit Italië. Het verschil tussen de twee is nu 39 punten. Bovendien is Iserbyt in de stand voorbijgestoken door zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout, die er met de winst vandoor ging in Val di Sole. Vanthourenhout heeft nu 265 punten. Dat is 23 minder dan Sweeck, maar zestien meer dan Iserbyt.