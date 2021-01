Opgave Iserbyt in Hulst: “Voelde iets kraken of scheuren”

Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker veldrijden in Hulst niet uitgereden. De Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam vroeg in de cross ten val en stapte uiteindelijk na 25 minuten uit de wedstrijd.

Iserbyt kreeg zaterdag van de kinesist nog goedkeuring om met een gehavende elleboog, opgelopen bij een val in Heusden-Zolder, toch van start te gaan in Nederlands Zeeland. De eerste race die Iserbyt reed na zijn blessure, op 1 januari in Baal, resulteerde nog in een vierde plaats.

‘Denk dat ik wat schade heb aangericht’

“In de start had ik direct een valpartij”, vertelt Iserbyt bij Sporza. “Ik viel op de rechtse kant, maar ik probeerde mijn stuur vast te houden. Toen voelde ik iets kraken of scheuren. Het optrekken bergop ging ook echt niet meer. Dus ik denk dat ik vandaag wat schade heb aangericht.”

“Ik wil de pijn wel verbijten, maar voelde dat ik over de limiet ging. Ik wil echt luisteren naar mijn lichaam, en nu was het er echt over. Ik denk dat we morgen de test moeten afwachten. Hopelijk valt het mee, maar we gaan we zeker een onderzoek laten doen. Het gevoel laat tonen dat er misschien meer aan de hand is en hopelijk vinden we het probleem”, aldus de crosser.

“Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk ritme opdoen richting het BK. Het is maar tot 1 februari dat het seizoen duurt en het BK is zeker belangrijk”, zegt hij.

Wereldbeker

In de stand van de Wereldbeker zakt Iserbyt ver weg. Hij begon aan Hulst op een dertiende plaats. Zijn 30 punten behaalde hij allemaal in Tábor. In Namen (materiaalpech) en Dendermonde (niet gestart) eindigde hij buiten de punten en ook in Hulst blijft de score op nul staan.

Een goede startplek op het WK veldrijden in Oostende kan de 23-jarige crosser daarom wel vergeten. De top-8 van het Wereldbeker start op de voorste rij tijdens het WK.