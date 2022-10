Eli Iserbyt eerste leider in Wereldbeker veldrijden: “Had direct een goed gevoel”

Video

Ondanks een late afreis naar de Verenigde Staten heeft Eli Iserbyt de eerste manche van de Wereldbeker veldrijden 2022-2023 weten te winnen. Hij maakte al vroeg het verschil op de omloop in Waterloo en reed vol zelfvertrouwen weg van de rest. “Het is altijd beetje afwachten, maar ik had direct een goed gevoel en een kloofje”, vertelde hij aan WielerFlits.

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte nog wel een foutje, waardoor hij opnieuw moest wegrijden bij de concurrentie. “In de tweede ronde moest ik niet wachten op de rest, anders zou ik hen meenemen. Dit was echt een rondje voor Laurens Sweeck, want deze was minder explosief dan vorig jaar. Hij was ook de renner die ik het meest verwachtte”, aldus Iserbyt, die Sweeck dan ook tweede zag worden.

“De rechte stukken zijn niet super lang en worden perfect afgewisseld met technische stukken. Daar kan je wat recupereren”, vertelt Iserbyt over het parcours, dat hem goed lag. Het is voor hem zijn tweede zege van dit seizoen. Iserbyt deed dat op soevereine wijze en liet de rest kansloos. “Het was bedoeling om de rest niet in de wedstrijd te laten komen, Lars van der Haar is ook altijd beter in tweede helft van een race. Ik hoopte de rest om zijn adem te laten trappen, dat is goed gelukt.”