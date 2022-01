Eli Iserbyt bevestigt met winst in Hoogerheide: “Vooral tevreden met mijn vorm”

Eli Iserbyt wist zondag een razendspannende cross in Hoogerheide naar zijn hand te zetten. De winnaar van de Wereldbeker zette zo de puntjes op de i in de laatste manche. Bovendien een goed signaal, een week voor het wereldkampioenschap in Verenigde Staten. “Dit is een opsteker richting het WK”, vertelt hij.

“Ik kende een slechte start en verloor daarna ook nog wat tijd achter die valpartij. Toch kwamen we weer in de koers. Gelukkig kon ik rekenen op Michael Vanthourenhout, die een hele snelle ronde reed. Super dat ik het daarna kon afwerken”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, die in de finale ook nog toegeroepen kreeg door Mario De Clercq dat het alles-of-niets was in de slotronde.

“Als hij dat zegt, dan is dat zo”, zegt Iserbyt. “Ik ben blij dat het alles geworden is, maar ik ben vooral tevreden met mijn vorm. Ik had niet meer gedacht dat we Pidcock nog zouden terugpakken toen hij twintig seconden had. Dat verrast me wel en dat moeten we meenemen naar volgende week.”

Nu is het voor Iserbyt zaak om toe te werken naar het WK. “Het wordt kwestie een goede tactiek te maken”, vertelt hij. “Onze bondscoach zal ook wel gezien hebben wie de goede vorm beet heeft. Ik denk niet dat we veel moeten veranderen en met één of twee kopmannen moeten aantreden. Pidcock en Van der Haar zijn belangrijke kanshebbers. We zullen de goede tactiek moeten toepassen om hen te verslaan.”