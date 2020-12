Eli Iserbyt beslist donderdag over deelname aan GP Sven Nys

Eli Iserbyt zal donderdag beslissen of hij vrijdag aantreedt in de GP Sven Nys. Een crosstraining zal moeten uitwijzen of de leider in de stand om de X²O Badkamers Trofee fit genoeg is om op nieuwjaarsdag te starten. Dat vertelde zijn ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal Gianni Meersman aan VTM.

Iserbyt kwam afgelopen zaterdag tijdens de Superprestigecross van Heusden-Zolder zwaar ten val. Hij blesseerde daarbij zijn elleboog. Tot zijn opluchting werd later op de dag vastgesteld dat hij niets gebroken heeft.

“Morgen volgt er een crosstraining. Dat wordt de laatste test”, aldus Meersman. “Na die training zal Eli beslissen of hij zal starten in Baal. Hij zal over balken springen en kijken hoe de elleboog reageert. Hopelijk heeft hij niet al te veel last en kan hij zijn leiding verdedigen.”

Op de Balenberg verdedigt Iserbyt een voorsprong van 2 minuten en 32 seconden op Lars van der Haar. Niet starten heeft als consequentie dat hij vijf minuten verliest.