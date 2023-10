vrijdag 27 oktober 2023 om 08:33

Eli Iserbyt bereikt alsnog akkoord met X2O Badkamers Trofee

Eli Iserbyt heeft zijn startcontract beet voor de X2O Badkamers Trofee beet. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal zag de onderhandelingen over zijn startgeld lang aanslepen, maar heeft nu toch een akkoord met organisator Golazo bereikt, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Iserbyt maakte vorige week in een interview met HLN bekend dat hij niet te veel toegevingen wilde doen in zijn startgeld. Na zijn overwinning in Overijse confronteerde WielerFlits hem met die uitspraken. “Ik hoop dat het nog goedkomt. Ik ben toch een van de smaakmakers van de start van het seizoen, dus ik hoop die wedstrijden zeker te rijden. Het zou met pijn in het hart zijn dat ik mijn thuiskoers op de Koppenberg niet zou kunnen rijden”, zei Iserbyt toen.

De X2O Badkamers Trofee start volgende week woensdag al met de Koppenbergcross, en loopt tot midden februari in de Brusselse Universiteitscross.