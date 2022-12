Aleksandr Vlasov richt vizier op Giro d’Italia: “Ik weet dat de lat heel hoog ligt”

BORA-hansgrohe maakte dinsdag bekend dat Aleksandr Vlasov volgend jaar zal worden uitgespeeld als klassementskopman in de Giro d’Italia. De 26-jarige klimmer beseft dat hij grote schoenen moet vullen, aangezien zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley dit jaar de Ronde van Italië wist te winnen.

Vlasov reed in 2020 en 2021 al eens de Giro d’Italia. In 2020 moest hij vroegtijdig opgeven, een jaar later werd hij vierde. De Russische klimmer hoopt in 2023 nog wat hoger te mikken, al blaast hij op de mediadag van BORA-hansgrohe niet te hoog van de spreekwoordelijke toren. “Mijn grote doel is de Giro d’Italia. Ik besef dat de lat heel erg hoog ligt. We verdedigen namelijk een Giro-titel, maar we zullen met een sterke ploeg aan de start verschijnen. We zullen ons uiterste best doen.”

“De eindzege van Hindley zorgt misschien wel voor wat extra druk, maar zo voel ik dat zelf niet. Het is gewoon weer een nieuwe editie van de Giro. Ik hou van de wedstrijd, maar ook van het land Italië. Ik heb er meerdere jaren gewoond en gekoerst, en was al eens de beste in de Giro d’Italia voor beloften. Daarnaast ligt het parcours van de komende Giro me wel, met meerdere tijdritten en veel bergetappes.”

Vlasov zal het in de komende Ronde van Italië moeten opnemen tegen onder meer Geraint Thomas en Remco Evenepoel. “Het is een goede ronde voor Evenepoel, met al die tijdritkilometers. Hij heeft dit jaar al laten zien dat hij een grote ronde kan winnen. We moeten hem uiteraard in de gaten houden en iets verzinnen om hem te lossen”, is de kopman van BORA-hansgrohe beducht voor de regerende wereldkampioen.

Debuut in Strade Bianche

Vlasov begint het nieuwe wielerseizoen in de Ronde van Valencia, waar hij zijn titel mag verdedigen. Vervolgens maakt hij zich op voor zijn debuut in Strade Bianche, gevolgd door optredens in Tirreno-Adriatico, Tour of the Alps, Luik-Bastenaken-Luik en dus de Giro d’Italia. Het is voorlopig nog gissen naar zijn programma na de Giro.