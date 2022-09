Eleonora Camilla Gasparrini volgt Silvia Persico naar UAE Team ADQ

Eleonora Camilla Gasparrini rijdt in 2023 voor UAE Team ADQ. De beloftevolle Italiaanse sprintster maakt, net als haar land -en ploeggenote Silvia Persico, de overstap van Valcar-Travel & Service.

De 20-jarige Gasparrini maakte in 2021 haar debuut voor Valcar-Travel & Service en bleek een snelle leerling. Zo reed ze vorig seizoen al naar verschillende top 10-noteringen, met een derde plaats in de Ronde van Drenthe als sportieve uitschieter. Dit jaar trok ze de goede lijn door, met winst in de MerXem Classic en ereplaatsen in koersen als de Ceratizit Festival Elsy Jacobs, Simac Ladies Tour en de AG Tour de la Semois.

Gasparrini, die in de jeugd als baan- en wegwielrenster meerdere titels wist te veroveren, voelt zich klaar voor een stap hogerop. “Als je ziet hoe het vrouwenwielrennen de voorbije jaren is geëvolueerd, is de tijd rijp om de sprong naar de WorldTour te maken. Ik heb voor UAE Team ADQ gekozen omdat het de juiste ploeg is voor mijn ontwikkeling. Ik krijg er onder de beste omstandigheden de tijd om te groeien. Ik heb nog veel te leren en ik zal ongetwijfeld veel opsteken.”

“We geloven heel erg in Eleonora”, geeft ex-renner Rubens Bertogliati, tegenwoordig de teammanager van de vrouwentak van UAE, aan in een persbericht. “Ze is een veelbelovende jonge renster. Na een ietwat problematische start van het seizoen, heeft ze de laatste maanden laten zien dat ze erg goed is. Ze is nog zeer jong en moet nog veel leren, maar ik ben super blij dat ze deel gaat uitmaken van onze ploeg. Ze is iemand voor de toekomst.”

UAE Team ADQ wist zich eerder deze week ook al te versterken met Silvia Persico, net als Gasparrini een van de nieuwe gezichten van het Italiaanse vrouwenwielrennen. Ook de Nieuw-Zeelandse klimster Mikayla Harvey is in 2023 nieuw bij de ploeg.