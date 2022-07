EK wielrennen 2024 vindt plaats in Belgisch Limburg

Het Europees kampioenschap wielrennen van 2024 wordt gehouden in Vlaanderen. Dat maakte de Europese wielerbond (UEC) vanmiddag bekend. Heusden-Zolder en Hasselt, in de Belgische provincie Limburg, zijn de start- en aankomstplaatsen.

Het is voor de eerste keer dat het EK wielrennen georganiseerd wordt in Vlaanderen, waar in 2009 al wel een EK voor junioren en beloften plaatsvond. Recentelijk, in 2021, was er bovendien het WK wielrennen. In totaal zal het evenement vijf dagen duren, van 11 tot 15 september 2024. Er zal in dertien verschillende wedstrijden om een regenboogtrui gestreden worden, in de categorieën elite, beloften en junioren. Het precieze programma is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat in al deze wedstrijden Heusden-Zolder de vertrekplaats zal zijn, terwijl Hasselt telkens de finishlocatie is. Heusden-Zolder organiseerde het wereldkampioenschap wielrennen overigens al twee keer. In 1969 ging Harm Ottenbros in de wegrit bij de mannen met de zege lopen, in 2002 was Mario Cipollini de snelste in een sprint. De laatste winnaar bij de mannen is Sonny Colbrelli, die vorig jaar de overwinning pakte in het Italiaanse Trentino, voor Remco Evenepoel. Bij de vrouwen was Ellen van Dijk de beste.

Het EK wielrennen vindt dit jaar plaats in München, volgend jaar is Drenthe gastheer. De koersen zullen zich in 2023 op en rond de VAM-berg afspelen.