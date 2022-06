Drenthe organiseert EK wielrennen 2023 op de VAM-berg

De kogel is door de kerk: het EK wielrennen 2023 wordt georganiseerd in Drenthe. Vrijdag zijn alle handtekeningen gezet om het Europees kampioenschap volgend jaar te organiseren in de Nederlandse provincie. De VAM-berg speelt een cruciale rol op het EK.

Voor de ondertekening van het contract waren vier partijen samengekomen: UEC-voorzitter Enrico Della Casa, KNWU-directeur Thorwald Veneberg, gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe en Thijs Rondhuis namens organisator Courage Events. Zij bundelen de krachten om van het EK wielrennen in september 2023 een succes te maken.

Het is niet de eerste keer dat de Europese wielerunie UEC naar de VAM-berg trekt voor een kampioenschap. Afgelopen november werd op de vuilnisbelt nog het EK veldrijden georganiseerd. “We hadden direct een klik met de provincie en organisator Courage Events”, liet UEC-baas Della Casa weten aan CyclingOnline. “Drenthe laat zien hoe je van afval – en daar hebben we allemaal mee te maken – iets moois kunt maken om te recreëren en te sporten. We zijn blij terug te zijn in het land dat al enkele jaren bovenaan de landenranking staat.”

De VAM-berg is de finishlocatie van alle wegwedstrijden op het Europees kampioenschap. In welke plaatsen die wedstrijden starten, is nog niet bekend. Ook wordt nog gezocht naar locaties in de provincie om het EK tijdrijden te organiseren.

Locaties EK wielrennen

2022: München (augustus 2022)

2023: Drenthe en VAM-berg (september 2023)