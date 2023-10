zondag 1 oktober 2023 om 14:39

EK Gravel loopt uit op deceptie voor thuisfavoriet Thibau Nys

Een teleurstellende middag voor Thibau Nys op het Europees kampioenschap gravel in eigen land. De renner van Lidl-Trek begon nog goed aan de Europese titelstrijd, maar kwam op een bepaald moment ten val en heeft inmiddels opgegeven.

Zondag 1 oktober staat in het teken van het allereerste EK Gravel in Oud-Heverlee. De wedstrijd is door organisator Golazo samengevoegd met het BK Gravel en dus worden er naast Europese titels ook Belgische titels uitgedeeld. Voor dit EK (én dus tevens het Belgisch kampioenschap) kozen de organisatoren voor de Brabantse Wouden, de locatie die volgend jaar ook dienst zal doen als het derde WK ooit.

Goede start

Voor de start werd Thibau Nys nog gezien als een van de favorieten voor de Europese (en Belgische) graveltitel en de jonge Belg wist de eerste schifting ook te overleven. Na goed 25 kilometer koers bevond Nys zich nog in de eerste groep, maar een valpartij maakte vervolgens een einde aan zijn EK-illusies.

Nys had overduidelijk last van zijn valpartij, moest de voorste groep laten rijden en besloot niet veel later ook in de remmen te knijpen. Zijn wedstrijd draaide hiermee dus uit op een deceptie.