woensdag 20 december 2023 om 18:02

EK Gravel in 2026 weer in België

Het EK Gravel zal na de allereerste editie in Leuven snel terugkeren naar België. De Europese wielerunie UEC heeft de editie van 2026 namelijk toegekend aan Houffalize, in de Ardennen. Golazo zal het evenement organiseren.

“Dit is de ideale gelegenheid om de schoonheid van het zuiden van ons land in de kijker te zetten”, zegt Christophe Impens, Head of Cycling bij Golazo. “Na de succesvolle organisatie van het allereerste UEC Europees Kampioenschap Gravel in de Brabantse bossen op 1 oktober 2023, is Golazo gemotiveerd om zijn betrokkenheid bij de prachtige sport van het gravelracen te vergroten. Zo organiseert Golazo in 2024 ook de UCI Gravel Wereldkampioenschappen tussen Halle en Leuven.”

Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond, benadrukt het groeiende belang van gravelracen en is verheugd met de keuze voor Houffalize. “Houffalize is een bekende naam in de internationale wielerwereld, vooral in het mountainbiken. Ik ben ervan overtuigd dat de stad in het hart van de Ardennen klaar is voor deze taak, met een indrukwekkend parcours in een fantastisch landschap. Het zal opnieuw geweldig zijn om amateurs naast professionele rijders te zien racen. Dat is precies wat gravelracen zo uniek maakt.”

De eerste editie van het EK Gravel vond op de eerste dag van oktober plaats in Leuven. De zege bij de mannen ging naar thuisrijder Jasper Stuyven. Bij de vrouwen was Lorena Wiebes de beste, voor Fem van Empel.