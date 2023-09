woensdag 20 september 2023 om 13:04

EK 2023: Toptalent Zoe Bäckstedt blaast tegenstand weg in tijdrit voor U23-vrouwen

Zoe Bäckstedt is zoals verwacht de nieuwe Europees kampioene in het tijdrijden. De Britse alleskunner bleek aan de finish bijna een minuut sneller dan de Duitse Antonia Niedermaier. De bronzen medaille is voor de Finse Anniina Ahtosalo.

Het Europees kampioenschap wielrennen in de provincie Drenthe ging vandaag dan eindelijk van start. Vanuit Wildlands Adventure Zoo in Emmen startte het EK met de kampioenschappen tegen de klok. In alle categorieën streden de hardrijders – op een biljartvlak en vrij rechttoe-rechtaan parcours – om de Europese titel. Bij de U23-vrouwen was er één duidelijke favoriet: Zoë Backstedt.

De 18-jarige Britse, de dochter van oud-profwielrenner en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, bleek geen moeite te hebben met haar rol als topfavoriet. Van enige spanning was al geen sprake meer bij het eerste tussenpunt. Bäckstedt reed als enige renster boven de vijftig kilometer per uur (50,87 km/u) en was al een halve minuut sneller dan de nummer twee, de eveneens zeer talentvolle Duitse Antonia Niedermaier.

En van stilvallen was bij Bäckstedt ook geen sprake in het tweede deel van de tijdrit. Aan de streep was de Britse goed voor een eindtijd van 24:25, goed voor een gemiddelde van 48,63 kilometer per uur, en bleek ze bijna een minuut sneller dan runner-up Niedermaier. Anniina Ahtosalo wist Finland een toch wel bijzondere bronzen EK-medaille te bezorgen, al was het verschil met de Slowaakse Nora Jenčušová slechts twee seconden. Met Wilma Aintila finishte er nog een tweede Finse in de top-5.

Belgische en Nederlandse vrouwen spelen bijrol

Voor de start werd er ook, en zeker vanuit Belgische hoek, uitgekeken naar de prestatie van Julie De Wilde. De 20-jarige Belgische moest echter genoegen nemen met een zesde plaats. De eerste Nederlandse, Maud Rijnbeek, was goed voor de achtste tijd. Febe Jooris was op de dertiende plaats de tweede Belgische in de daguitslag, de Nederlandse Ilse Pluimers werd vijftiende.