woensdag 20 september 2023 om 17:14

EK 2023: Stefan Küng rijdt dranghekken in en komt hard ten val tijdens tijdrit

Hardrijder Stefan Küng was bezig aan een goede tijdrit op het EK in Emmen, maar reed niet ver van het einde de dranghekken in. De Zwitser kwam hard ten val en zag zijn vizier en zijn helm breken. Met een bebloed gezicht kwam hij over de finish.

Direct na de finish ging Küng op het asfalt zitten en kreeg hij de benodigde medische assistentie. Zijn uiteindelijke eindnotering toont aan dat de Zwitser goed bezig was. Ondanks zijn valpartij noteert hij de elfde eindtijd.