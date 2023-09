woensdag 20 september 2023 om 19:35

EK 2023: Starttijden Mixed Relay ploegentijdrit – België trapt af, Nederland om 15.39 uur van start

Donderdag gaat het EK wielrennen 2023 in Drenthe verder met de Mixed Relay ploegentijdrit. In en om Emmen gaan de gemengde landenploegen (drie mannen, drie vrouwen) over in totaal 38,4 kilometer strijden om de Europese titel op dit onderdeel. In totaal doen acht landen mee bij de elites. België trapt af om 15.30 uur en Nederland vertrekt als vierde land. WielerFlits zet alle starttijden op een rij.

Alle landen starten donderdag met een interval van drie minuten. De laatste landenploeg aan de start is Zwitserland, dat de topfavoriet is voor goud op het EK Mixed Relay.

Voor het eerst is er dit jaar ook een gemengde ploegentijdrit voor junioren, die wedstrijd staat eerder op de middag op de planning. Die elf deelnemende landen starten om de twee minuten in Emmen.

Starttijden Mixed Relay ploegentijdrit, junioren

12.45 uur – Finland

12.47 uur – Slovenië

12.49 uur – Polen

12.51 uur – Litouwen

12.53 uur – Oekraïne

12.55 uur – Zwitserland

12.57 uur – Nederland

12.59 uur – België

13.01 uur – Frankrijk

13.03 uur – Duitsland

13.05 uur – Italië

Starttijden Mixed Relay ploegentijdrit, elites

15.30 uur – België

Jelle Vermoote, Victor Vercouillie, Siebe Deweirdt, Sara Van De Vel, Fauve Bastiaenssen en Valerie Demey

15.33 uur – Oekraïne

Dmytro Polupan, Serhii Sydor, Yan Pastushenko, Yuliia Biriukova, Maryna Altukhova en Olha Kulynych

15.36 uur – Polen

Maciej Bodnar, Piotr Brozyna, Michał Kwiatkowski, Marta Jaskulska, Karolina Kumiega en Katarzyna Niewiadoma

15.39 uur – Nederland

Daan Hoole, Sjoerd Bax, Jos van Emden, Riejanne Markus, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij

15.42 uur – Italië

Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Eduardo Affini, Soraya Paladin, Vittoria Guazzini en Elena Cecchini

15.45 uur – Duitsland

Miguel Heidemann, Jannik Steimle, Max Walscheid, Mieke Kröger, Lisa Klein en Franziska Koch

15.48 uur – Frankrijk

Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Benjamin Thomas, Juliette Labous, Cédrine Kerbaol en Audrey Cordon-Ragot

15.51 uur – Zwitserland

Johan Jacobs, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Elise Chabbey, Nicole Koller en Marlen Reusser