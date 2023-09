woensdag 20 september 2023 om 15:29

EK 2023: Sokken en rugnummer van Marlen Reusser leiden tot vragen

De outfit van Marlen Reusser heeft tot vragen geleid bij kijkers van het EK tijdrijden bij de vrouwen. De topfavoriete uit Zwitserland droeg erg hoge sokken/overschoenen en had ook nog eens geen officieel rugnummer.

Volgens de officiële UCI-regels mogen sokken niet langer zijn dan de helft van het onderbeen. Langere sokken zouden kunnen leiden tot diskwalificatie, volgens de regels van de Europese wielerunie UEC en internatioale wielerunie UCI. Ook het niet-dragen van het juiste rugnummer kan tot een straf leiden.

Of de kledij van Reusser daadwerkelijk tot een straf leidt, is nog niet bekend.

Is it my imagination, or is Marlen Reusser riding without a number on? I mean, that would be a pretty harsh reason to get disqualified, but… #EuroRoad23 pic.twitter.com/56qiOzCsFx

— Ben Atkins (@benatkins_uk) September 20, 2023