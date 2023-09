donderdag 21 september 2023 om 09:19

EK 2023: Ide Schelling vervangt niet fitte Marijn van den Berg in wegrit

Marijn van den Berg zal komende zondag niet meedoen aan de wegwedstrijd bij het EK wielrennen in Drenthe. De sterke sprinter is niet fit uit de Vuelta a España gekomen en moet dus passen voor de titelstrijd op en rond de VAM-berg. Ide Schelling is zijn vervanger.

Van den Berg was met zijn snelle sprint op voorhand misschien wel een van de outsiders op de Europese titel, maar is dus niet fit genoeg om zondag te koersen. De 24-jarige renner van EF Education-EasyPost wist afgelopen zondag, met de Vuelta a España, nog zijn eerste grote ronde tot een goed einde te brengen. Van den Berg slaagde er niet in om zijn Vuelta-debuut op te fleuren met ritwinst, maar snelde wel naar vijf top 10-noteringen.

Zijn vervanger luistert dus naar de naam van Ide Schelling. De 25-jarige heuvelspecialist maakte aanvankelijk geen deel uit van de EK-selectie, maar mag nu toch zijn opwachting maken in de Nederlandse trui. De 25-jarige Hagenees won eerder dit jaar nog etappes in de Ronde van het Baskenland en Ronde van Slovenië, maar reed de laatste weken wat anoniemer rond.

Schelling zal zondag aan de zijde koersen van gelegenheidsploeggenoten Olav Kooij, Nils Eekhoff, Sjoerd Bax, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Elmar Reinders en Daan Hoole.