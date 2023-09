zondag 24 september 2023 om 11:03

EK 2023: Fleur Moors bezorgt België het goud in wegrit voor junioren vrouwen

Fleur Moors heeft zich op de VAM-berg tot Europees wegkampioene bij de junioren vrouwen gekroond. De 17-jarige Belgische bleek in de finale te sterk voor de Italiaanse favoriete Federica Venturelli en de Française Léane Tabu. Lauren Molengraaf eindigde als zevende.

Op de laatste dag van het EK Wielrennen in de provincie Drenthe stond niet alleen de wegwedstrijd voor de mannen elite op het programma, maar streden ook de junioren vrouwen om de Europese titel. Deze beloftevolle rensters reden in de ochtenduren een Europees kampioenschap van net geen zeventig kilometer op en rond de VAM-berg. De junioren werkten vijf lokale rondes af, met dus vijf passages over de inmiddels iconische vuilnisbeltklim.

Wachten op een demarrage

Ook bij de junioren vrouwen voerde nervositeit de boventoon, maar bleek het toch niet evident om echte verschillen te creëren. Na goed dertig kilometer koers waren de mindere rensters al gelost, maar konden we toch ook niet echt spreken van een grote selectie. Aan kop van het peloton zagen we vooral veel blauwhemden: de Italiaanse selectie besloot de koers al in een redelijk vroeg stadium in handen te nemen.

Een eerste favorietengroep (van een 25-tal rensters) begon uiteindelijk aan de vijfde en laatste ronde op en rond de VAM-berg. In de laatste kilometers werd de groep op een lint getrokken en ontstonden er breukjes, al begonnen we alsnog met een vrij grote groep aan de laatste keer VAM-berg. In de zeer explosieve laatste kilometer bleek Fleur Moors over de sterkste benen te beschikken.

Moors verslaat favoriete Venturelli

De beloftevolle Belgische renster, die volgende maand haar achttiende verjaardag zal vieren, wist de Italiaanse favoriete Federica Venturelli op een nederlaag te trakteren. Venturelli kroonde zich eerder op dit EK al tot Europees kampioene in het tijdrijden en in de Mixed Relay, maar moest in de wegrit dus haar meerdere erkennen in Moors. Léane Tabu eindigde namens Frankrijk op de derde plaats.

De Nederlandse dames konden niet echt een hoofdrol vertolken voor eigen volk. Lauren Molengraaf, die inmiddels een profcontract op zak heeft bij FDJ-SUEZ, kwam als zevende over de streep en was daarmee de beste Nederlandse. Met Lore De Schepper (9e) eindigde er nog een tweede Belgische in de top-10.