woensdag 20 september 2023 om 14:06

EK 2023: Alec Segaert maakt favorietenstatus waar in tijdrit voor U23-mannen

Alec Segaert heeft op overtuigende wijze de Europese beloftentitel in het tijdrijden weten te veroveren. De Belgische topfavoriet bleek aan de finish bijna veertig seconden sneller dan Carl-Frederik Bévort, die goed was voor zilver. Met Gustav Wang stond er nog een tweede Deen op het podium.

Het Europees kampioenschap wielrennen in de provincie Drenthe ging vandaag dan eindelijk van start. Vanuit Wildlands Adventure Zoo in Emmen startte het EK met de kampioenschappen tegen de klok. In alle categorieën streden de hardrijders – op een biljartvlak en vrij rechttoe-rechtaan parcours – om de Europese titel. Bij de U23-mannen was er, net als bij de beloften vrouwen, één duidelijke favoriet: Alec Segaert.

Oud-wereldkampioen Wang met eerste richttijd

De eerste serieuze richttijd kwam op naam van een Deen, die in 2021 in Leuven al eens wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren. De 20-jarige Gustav Wang wist met een gemiddelde van bijna 52 kilometer per uur (51,84 km/u) over het parcours in Emmen en omstreken te razen. De tijdritspecialist bleek aan de finish, met een tijd van 22:54, te snel voor mannen als Aivaras Mikutis, Dean Harvey en de Nederlander Wessel Mouris.

Wang mocht na zijn tijdrit dus plaatsnemen in de hot seat, maar het kon nóg sneller. Dit bewees een landgenoot van Wang, Carl-Frederik Bévort. De 19-jarige coureur bleek aan het eerste en tweede tussenpunt sneller dan Wang en noteerde ook aan de finish in Emmen de snelste tijd. Bévort kwam binnen na 22:40 en was daarmee nog eens veertien tellen sneller dan zijn één jaar oudere landgenoot.

Superieure Segaert laat Denen achter zich

Bévort kon met andere woorden terugblikken op een goede tijdrit, maar het bleek niet genoeg voor de Europese titel, want die ging zoals verwacht naar Alec Segaert. De 20-jarige Belg, die inmiddels al prof is bij Lotto Dstny, duldde geen tegenstand en bleek overduidelijk de beste op het biljartvlakke parours. Onderweg was hij – na negen kilometer – al twintig seconden sneller dan Bévort, aan de streep was het verschil opgelopen tot 38 tellen.

Segaert mocht zo plaatsnemen op het hoogste schavotje van het eindpodium, geflankeerd door de Denen Bévort en Wang. De Spanjaard Iván Romeo viel met een vierde plaats net naast het podium, de Litouwer Aivaras Mikutis eindigde als vijfde. Axel van der Tuuk was de eerste Nederlander op de achtste plaats. Wessel Mouris werd zeventiende, Victor Vercouillie 23ste.

Drie keer is scheepsrecht

Voor Segaert is het zijn eerste tijdrittitel van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar al genoegen moest nemen met een zilveren medaille op het WK tijdrijden voor beloften (achter de Italiaan Lorenzo Milesi) en het BK tijdrijden bij de elite (na Wout van Aert).