EK 2022: Filippo Ganna doet toch mee aan individuele tijdrit, Matteo Sobrero start niet

Filippo Ganna zou aanvankelijk de individuele tijdrit niet betwisten op het EK in München, maar die plannen zijn nu veranderd. De wereldkampioen tegen de klok gaat woensdag toch van start. Dat meldt de Italiaanse wielerbond op sociale media.

Ganna vervangt Matteo Sobrero, die oorspronkelijk opgesteld stond. De andere Italiaan aan het vertrek is Mattia Cattaneo. Vorig jaar deed Ganna – afgelopen zondag al actief in de wegrit – ook een poging om de Europese tijdrittitel te veroveren, maar toen kwam de renner van INEOS Grenadiers net te kort. Stefan Küng klopte hem destijds met acht seconden verschil, Remco Evenepoel werd in Trento derde.