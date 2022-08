Italië maakt selectie EK wielrennen bekend: Ganna wel in wegrit, niet in tijdrit

De Italiaanse bondscoach Daniele Bennati rekent komende zondag voor het Europees kampioenschap wielrennen in München op meerdere snelle mannen. Met Alberto Dainese, Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Luca Mozzato en Jonathan Milan zit keuzeheer Bennati niet om sprinters verlegen.

Op zondag 14 augustus kan Bennati op het redelijk vlakke EK-parcours in Zuid-Duitsland rekenen op vijf rappe mannen, die allemaal een rol van betekenis kunnen spelen in de finale. De vraag is alleen wie als kopman zal worden uitgespeeld op het moment suprême. Trentin en Nizzolo waren in het verleden al eens Europees kampioen. Trentin veroverde in 2018 goud in Glasgow, Nizzolo pakte twee jaar later de titel in Plouay.

Tempobeul Filippo Ganna, sprintaantrekker Jacopo Guarnieri en de regerende U23-wereldkampioen Filippo Baroncini maken de selectie compleet. Een andere ex-Europees kampioen, Elia Viviani, zal zondag dus niet in actie komen. Viviani richt zich in München op de baanonderdelen.

Ook in de vrouwenkoers kan La Squadra Azzurra meerdere toppers uitspelen. Wereldkampioene Elisa Balsamo lijkt op papier de kopvrouw, gezien haar snelle benen en eerdere uitslagen dit seizoen. Marta Bastianelli (de Europese kampioen van Glasgow), Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi, Elena Cecchini, Ilaria Sanguineti en Arianna Fidanza kunnen echter ook allemaal een belangrijke rol vertolken in de finale, en bij een gunstig koersverloop voor de zege strijden.

Ganna wel in wegrit, niet in tijdrit

Fidanza zal ook in actie komen op het EK tijdrijden voor vrouwen, net als Alessia Vigilia. Bij de mannen hoopt Bennati op een uitschieter van Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero. Opvallend: Filippo Ganna, die dus wel deel uitmaakt van de wegselectie, zal niet in actie komen op de tijdrit. De tweevoudig wereldkampioen tegen de klok en regerend Italiaans kampioen tijdrijden deed vorig jaar nog wel mee aan het EK tijdrijden. Ganna was toen goed voor zilver, achter Stefan Küng.