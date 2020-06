Einer Rubio maakt zich in debuutjaar op voor Vuelta zondag 7 juni 2020 om 18:18

Einer Rubio mag zich in zijn eerste jaar bij Movistar direct laten zien op het allerhoogste niveau. De 22-jarige klimmer uit Colombia staat namelijk op de lijst om eind oktober te starten in de Vuelta a España, aldus Ciclo21.

Vanwege het coronavirus is het debuutseizoen van Rubio bij Movistar beperkt gebleven tot de Tour Colombia (77ste, red.) in februari. Nu een herstart van het wielrennen aanstaande is, heeft de Spaanse ploeg een programma voor Rubio uitgetekend.

De talentvolle Colombiaan begint in Italië. Hij rijdt achtereenvolgens Milaan-Turijn, Gran Piemonte, Memorial Pantani, Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Giro dell’Appenino en de Regione Lombardia. Die laatste wedstrijd is een samenvoegsel van drie andere eendagskoersen in de regio Lombardije. Ook de Ronde van Lombardije staat gepland voor Rubio. De herfstkoers hoopt nog van 31 oktober naar augustus te verhuizen.

Na zijn Italiaanse programma reist Rubio naar België om daar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te rijden, als laatste voorbereidingskoersen op de Vuelta a España. Die ronde begint op 20 oktober in het Baskenland.