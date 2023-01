Eindzege Wereldbeker binnen voor Fem van Empel: “Verbaas mezelf elke week”

Fem van Empel heeft door haar overwinning in Benidorm de eindzege in de Wereldbeker veiliggesteld. De kopvrouw van Jumbo-Visma rekende af met Nederlands kampioene Puck Pieterse en heeft nu een voorsprong van 45 punten in het klassement. Dat is niet meer goed te maken in Besançon. “Ik had dit nooit verwacht”, reageert Van Empel.

“Ik heb mijn doel behaald voor deze cross”, blikt Van Empel terug op de snelle manche in Benidorm. Ze moest het daarin opnemen tegen Pieterse, Shirin van Anrooij en de verrassende Silvia Persico. “Het was een mooie strijd met zijn vieren, ook met Silvia. Zij was ook heel goed. Maar Puck en ik maakten er een gevecht van tot het eind.”

En zo is Van Empel twee weken voor het WK veldrijden al zeker van winst in de Wereldbeker. “Ik had dit nooit verwacht. Vooraf was het mijn doel om een of twee Wereldbekers te winnen. Ik heb mezelf elke week verbaasd”, zegt ze. “Na mijn blessure (een hersenschudding, red.) en het NK (waar ze derde werd, red.) was het mentaal niet makkelijk, maar de mensen om mij heen hielpen mij goed. Daarom keek ik heel erg uit naar deze race.”

Pieterse: “Het parcours was als een straatrace”

Puck Pieterse kan leven met haar tweede plaats. “Het was een heel moeilijke race. Fem en ik maakten er een mooie race van, alleen was Fem een heel klein beetje beter”, kan ze lachen. “Het was heel cool hier in Benidorm, zeker met alle fans die aan het schreeuwen waren. Het parcours was als een straatrace, dat maakte het heel moeilijk om te positioneren hier.”