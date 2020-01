Eindwinnaar Richie Porte: “De ploeg reed fantastisch” zondag 26 januari 2020 om 08:14

Richie Porte is de laatste jaren onklopbaar op Willunga Hill en ook vandaag deed de Australiër van Trek-Segafredo uitstekende zaken op de drie kilometer lange helling. De ritzege ging naar de verrassende Matthew Holmes, maar Porte slaagde erin om het eindklassement te winnen.

“De ploeg reed vandaag echt fantastisch”, is Porte lovend over zijn ploeggenoten. Trek-Segafredo moest vol aan de bak op weg naar Willunga Hill, aangezien een kopgroep van meer dan twintig renners de ruimte kreeg van de overige klassementsploegen, waaronder Mitchelton-Scott. “Er was wel even paniek”, zo erkent Porte.

“Ik heb begrip voor de tactiek van Mitchelton-Scott, de ploeg reed een ontzettend sterke Tour Down Under. We moesten de hele dag op kop rijden, maar gelukkig was AG2R La Mondiale bereid om een handje toe te steken.” Porte nam in het flashinterview uitgebreid de tijd om zijn teamgenoten te bedanken na een zware dag.

“De aandacht gaat vooral uit naar Mads Pedersen, aangezien hij de regenboogtrui draagt, maar iedereen heeft bijgedragen aan dit succes. De ploeg reed echt geweldig”, zo besluit Porte, die voor de tweede keer in zijn carrière de Tour Down Under wint. Drie jaar geleden boekte hij zijn eerste eindzege, toen nog in het shirt van BMC.