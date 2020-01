Matthew Holmes verrast op Willunga Hill, Porte eindwinnaar Tour Down Under zondag 26 januari 2020 om 05:01

Richie Porte is voor de tweede keer in zijn carrière eindwinnaar van de Tour Down Under. In de fameuze slotrit met aankomst op Willunga Hill moest hij alleen de verrassende winnaar Matthew Holmes (Lotto Soudal) voor laten. Porte, die deze wedstrijd in 2017 al eens won, pakte op de slotklim bijna een halve minuut op zijn concurrenten.

Een omvangrijke kopgroep van 26 namen vormden de kopgroep van de dag. Onder de ontsnappers opnieuw Joey Rosskopf (CCC), Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step), Kenneth Van Bilsen (Cofidis), Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) en de uiteindelijke ritwinnaar Holmes. Hun maximale voorsprong zou pieken richting de vijf minuten.

In het peloton was het alle hens aan dek om de achterstand goed te maken. Wereldkampioen Mads Pedersen verrichte beulswerk een ook het collectief van Jumbo-Visma deed een aanzienlijk deel van het achtervolgingswerk.

Eerste beklimming Willunga Hill

In de aanloop naar de eerste beklimming van Willunga Hill formeerde het peloton heuse klassementstreintjes in de hoop als eerste aan de de 3,7 kilometer lange heuvel te beginnen. Aan de voet bedroeg de achterstand nog iets meer dan anderhalve minuut.

Op de top was daar een halve minuut van afgesnoept. De kopgroep was door de klim in twee groepen gespleten en vanuit het peloton deed Luis Leon Sanchez een tevergeefse poging naar de kopgroep te rijden.

Aan de voet van de tweede en laatste beklimming van Willunga Hill was het verschil geslonken naar iets meer dan een minuut. De vroege vlucht was inmiddels versplinterd; Jonas Rutsch (EF Education First), Luke Rowe (Team Ineos) en Michael Storer (Team Sunweb) spartelden eventjes op kop, terwijl in het peloton uittredend winnaar Daryl Impey (Mitchelton-Scott) het tempo niet kon volgen.

Antwan Tolhoek versnelt

De eerste versnelling vanuit het peloton werd geplaatst door Nederlander Anwtan Tolhoek (Jumbo-Visma). Op een kilometer van het einde nam Porte het heft in eigen handen. De Tasmaan reed in krachtige pedaalslagen naar de overgebleven vroege vluchters. Alleen Holmes kon blijven aanhaken, voor Storer lag het tempo van Porte net iets te hoog.

De kopman van Trek-Segafredo leek op weg naar een dubbelslag. Echter greep Holmes op honderdvijftig meter van de meet zijn kans door nog éénmaal te versnellen. De 26-jarige WorldTour-debutant zorgde voor een daverende verrassing door de winst te pakken op Willunga Hill. Voor Porte was het alsnog feest met een nieuwe eindzege in de Tour Down Under.

🥇Race Finish and the winner of Be Safe Be Seen Stage 6 is Matthew Holmes and @Lotto_Soudal 🥇#tourdownunder #stagewinner pic.twitter.com/ZOGipnyzxf — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) twsrc%5Etfw”>January 26, 2020