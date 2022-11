Nairo Quintana sluit terugkeer naar Movistar niet uit

Er is de laatste weken erg weinig naar buiten gekomen over de toekomst van Nairo Quintana. De Colombiaan heeft inmiddels wel aangegeven dat hij volgend jaar op WorldTour-niveau zal acteren, maar verder is het gissen naar zijn nieuwe werkgever. Zelfs zijn voormalige ploeg Movistar is een optie.

Quintana sluit een terugkeer naar de formatie van Eusebio Unzué niet uit, blijkt in een interview met persbureau EFE. “Het zou een van de opties kunnen zijn. Ik heb een geweldige relatie met de mensen binnen de ploeg en we hebben samen grote successen gevierd. Waarom niet? Maar het belangrijkste is dat ik verschillende mogelijkheden heb om door te gaan met koersen.”

De vraag is alleen of Movistar wel oren heeft naar een terugkeer van Quintana, aangezien de Spaanse formatie zijn selectie al rond heeft met het oog op het nieuwe wielerseizoen. De ploeg heeft – met Fernando Gaviria, Ruben Guerreiro en Iván Romeo – ‘slechts’ drie renners aangetrokken voor 2023.

Quintana werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen.