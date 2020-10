Eindelijk raak voor Peter Sagan: “Ik heb het gedaan op mijn manier” dinsdag 13 oktober 2020 om 17:46

Peter Sagan leek het winnen een beetje verleerd, maar vandaag deed hij alles goed op weg naar Tortoreto. De Slowaak wist op weergaloze wijze de tiende etappe van de Giro d’Italia te winnen en was dan ook zeer blij na de finish.

Sagan was er vandaag op gebrand om mee te sluipen in de vroege vlucht. De coureur van BORA-hansgrohe slaagde er uiteindelijk in om samen met onder meer Filippo Ganna, Ben Swift, Simon Clarke, Jhonatan Restrepo en Movistar-renners Dario Cataldo en Davide Villella een mooie voorsprong uit te bouwen.

De koplopers leken in de finale te worden ingerekend door de klassementsrenners, maar Sagan wist op het goede moment weg te rijden van Swift en begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste vlakke kilometers richting de finishplaats. Dit bleek genoeg voor Sagan om uit de greep te blijven van de achtervolgers.

“Ik win eindelijk weer op mijn manier”

“Ik ben heel erg blij. Eindelijk is het weer eens raak”, aldus Sagan na zijn eerste overwinning sinds de Tour de France van 2019. “Ik probeer al sinds het begin van het seizoen een overwinning te boeken. Ik wist vaak naar een podiumplek te rijden, maar voor mijn laatste zege moest ik alweer terug naar de Tour van vorig jaar.”

“Het was zeker niet het plan om solo naar de streep te rijden. Ik had al een beetje vrede genomen met de vele podiumplaatsen, maar juist nu kom ik als eerste over de streep. Ik ben er eindelijk in geslaagd om op mijn manier te winnen. Ik neem het initiatief, verzorg een beetje de show en vandaag pak ik een zege. Dat is erg speciaal.”

Voor Sagan is het in meerdere opzichten een bijzondere zege, aangezien hij nu in alle grote rondes een etappe heeft gewonnen. De drievoudige wereldkampioen won al vier etappes in de Vuelta a España en was al twaalf keer succesvol in de Tour de France.