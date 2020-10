Giro 2020: Imponerende Sagan boekt verlossende zege na spectaculaire etappe dinsdag 13 oktober 2020 om 16:05

Peter Sagan heeft meer dan een jaar moeten wachten op een nieuwe overwinning, maar de Slowaak won vandaag op imponerende wijze een etappe in de Giro d’Italia. Sagan maakte deel uit van een vroege vlucht, reed in de finale weg van zijn laatste vluchtkompaan en wist vervolgens uit de greep te blijven van een favorietengroepje.

Chaos voor de start

Chaos voor de start van de tiende etappe van de Giro d’Italia. De ronde werd eerder al opgeschrikt door een positieve coronatest van Simon Yates, vooraf toch een van de topfavorieten voor de eindzege, maar vandaag was het pas echt bijltjesdag in het peloton. Na de coronatesten op- en na de rustdag bleken twee renners (Steven Kruijswijk en Michael Matthews) en meerdere stafleden positief op COVID-19.

Het bleef niet bij deze positieve coronagevallen, aangezien Jumbo-Visma (de ploeg van de besmette Kruijswijk) en Mitchelton-Scott nog voor de start van de tiende etappe besloten om uit de Giro te stappen. Team Sunweb nam een minder drastische beslissing en begon wel ‘gewoon’ aan de eerste etappe na de rustdag. Zestien renners besloten uiteindelijk geen rugnummer meer op te spelden.

Intens gevecht

De renners die zich wel hadden verzameld in startplaats Lanciano kregen een pittige etappe voorgeschoteld naar kustplaats Tortoreto Lido, maar dit weerhield de coureurs er niet van om er een spetterende openingsfase van te maken. De aanvallers roken hun kans in deze heuveletappe en dus ontspon zich een intens gevecht voor de vlucht van de dag. Een eerste versnelling van onder meer Ben Swift werd onschadelijk gemaakt.

BORA-hansgrohe broedde op een plannetje met Peter Sagan en het was de Slowaak die de oversteek wist te maken naar de koplopers. Vooraan reden nu sterke renners als Sagan, tweevoudig ritwinnaar Filippo Ganna en diens ploegmaat Tao Geoghegan Hart, maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Sagan was er echter op gebrand om mee te sluipen in de vroege vlucht en dus trok hij samen met Ganna ten aanval.

Een Slowaak met een missie

De twee koplopers begonnen gezamenlijk aan het steile klimmetje in Chieti, waar in het verleden ook weleens werd gefinisht in Tirreno-Adriatico en Sagan in 2012 nog als winnaar over de streep kwam. Het was de drievoudige wereldkampioen die als eerste wist boven te komen, gevolgd door Ganna en meerdere renners die waren weggesprongen uit het verbrokkelde peloton. In de afdaling vond er vooraan een hergroepering plaats.

Sagan en Ganna kregen het gezelschap van Simon Clarke, Ignatas Konovalovas, Ben Swift, Giulio Ciccone, Dario Cataldo, Jhonatan Restrepo, Nicolas Edet, Stéphane Rossetto en Davide Villella. In het peloton zagen we intussen de mannen van Groupama-FDJ vol overgave op kop rijden. Arnaud Démare wilde zijn grootse concurrent voor de paarse puntentrui, Sagan, niet zomaar laten gaan. Het verschil bleef enige tijd schommelen rond de halve minuut.

Sagan versus Démare

De Franse formatie slaagde er op een gegeven moment in om binnen de twintig seconden te komen van de kopgroep, maar het laatste gaatje dichtrijden zat er nét niet in voor Groupama-FDJ. Met nog negentig kilometer te gaan reed de ploeg van Démare plots breeduit over de weg, wetende dat het een onmogelijke missie was geworden om de kopgroep nog terug te halen. De koplopers kregen eindelijk een vrijgeleide, het verschil liep op tot vier minuten.

De kopgroep bestond op dat moment nog maar uit zeven renners met Sagan, Ganna, Swift, Cataldo, Restrepo, Clarke en Villella. De overgebleven vluchters werkten voorbeeldig samen op weg naar Tortoreto, maar konden zich nog niet rijk rekenen. In het peloton zagen we namelijk de mannen van UAE Emirates op kop rijden voor Diego Ulissi, die zich in de beginfase had laten verrassen en dus in het defensief werd gedwongen.

Koplopers versus het peloton

Het verschil met de koplopers werd kleiner en kleiner, maar toch begon de kopgroep met een mooie bonus aan een volgende beklimming: de Colonnella. Op deze kuitenbijter (3,1 km aan 9,2%, maximaal 18%) besloot Cataldo te demarreren. Swift zat meteen op het wiel, Sagan, Restrepo en Villella wisten niet veel later ook weer aan te sluiten. Ganna en Clarke moesten daarentegen passen, al wist de Italiaanse tijdrijder in de afdaling weer terug te keren.

In het peloton werden de renners van UAE Emirates afgelost door enkele coureurs van NTT Pro Cycling. De noodlijdende Zuid-Afrikaanse formatie trok stevig door in dienst van Domenico Pozzovivo, waardoor het verschil werd teruggeschroefd tot een minuut. De koplopers voelden de bui al hangen, zowel letterlijk als figuurlijk, want met nog dertig kilometer te gaan gingen de hemelsluizen plots open, waardoor we een verraderlijke finale kregen richting Tortoreto.

Spektakel op weg naar Tortoreto

Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan zagen we vanuit het peloton een versnelling van Pello Bilbao, de nummer drie in het klassement op slechts 39 seconden van leider João Almeida. De Spanjaard van Bahrain McLaren schuwde de risico’s niet in een afdaling en dit zorgde voor flink wat nervositeit bij de overige klassementsrenners. Bilbao ging dus in de aanval, maar Pozzovivo kende tot overmaat van ramp mechanische pech en was op achtervolgen aangewezen.

Vooraan hadden de koplopers nog maar een halve minuut voorsprong en dit was het sein voor Sagan om eens flink aan de boom te schudden. De Slowaak wist op een van de steile klimmetjes een imponerende versnelling uit zijn benen te schudden en alleen Swift bleek in staat om hem te volgen. Bilbao was inmiddels aangesloten bij de geloste vluchters Restrepo, Cataldo, Ganna en Villella en probeerde het laatste gaatje op de twee koplopers te dichten.

Bilbao doet gooi naar roze

In de groep der favorieten zagen we een attente Wilco Kelderman en Almeida op de voorposten, net als Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali. Harm Vanhoucke kende dan weer een mindere dag, moest de overige favorieten laten gaan en werd zelfs voorbijgesneld door Pozzovivo. De kleine Italiaan wist na een verwoede inhaaljacht weer aan te sluiten bij de overige kanshebbers voor de eindzege, die op een halve minuut reden van Swift en Sagan.

De Slowaak en Brit reden in miezerige omstandigheden bijzonder hard door, maar kregen net voor de laatste klim – de Tortoreto Alto (1,9 kilometer aan gemiddeld 7,2 procent) – het gezelschap van een beresterke Bilbao. Sagan voelde nattigheid en besloot een ultieme versnelling uit zijn imposante dijen te schudden. De renner van BORA-hansgrohe liet Swift ter plaatse en reed ook verder weg van Bilbao. In de achtervolgende groep was het inmiddels ook alle hens aan dek.

Indrukwekkende Sagan soleert naar zege

Rozetruidrager Almeida besloot zijn concurrenten eens te testen op het steile klimmetje, maar het was Pozzovivo die wist te counteren en na een lange inhaalrace nog genoeg in de tank had om zijn concurrenten eens te kietelen. Intussen bereikte Sagan als eerste de top van de Tortoreto Alto. Bilbao kwam een vijftiental seconden later boven, de overige klassementsrenners volgden met nog ruim tien kilometer te gaan op goed twintig seconden.

In de razendsnelle afdaling van de Tortoreto Alto zagen we Fuglsang hevig gesticuleren. De Deen kreeg op een vreselijk slecht moment af te rekenen met een lekke band en moest na een wielwissel de schade zien te beperken. Sagan begon inmiddels met dertig seconden voorsprong aan de laatste zeven, relatief vlakke kilometers naar de finish. De eenzame Slowaak moest dus nog zeven kilometer afzien, maar niemand bleek vandaag in staat om hem nog bij te halen.

Sagan had aan de finish alle tijd om zijn eerste zegegebaar in meer dan een jaar tijd te maken. Brandon McNulty finishte als tweede op negentien seconden van de ritwinnaar, Almeida deed met een derde plek (en de bijbehorende bonificatieseconden) weer uitstekende zaken. Kelderman kwam veilig als achtste over de streep, pechvogel Fuglsang verloor aan de finish meer dan een minuut op de overige klassementsrenners.