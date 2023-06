Eindelijk raak in 2023: Derek Gee wint Canadees kampioenschap tijdrijden

Het is gelukt: Derek Gee heeft een koers gewonnen in 2023. Na heel wat ereplaatsen heeft Gee het Canadees kampioenschap tijdrijden gewonnen. De renner van Israel-Premier Tech klopte Nicolas Zukowsky en Matteo Dal-Cin.

De Candezen moesten een tijdrit van 38,6 kilometer van en naar Edmonton afleggen. Gee was in die tijdrit duidelijk de snelste en was 34 seconden sneller dan Zukowsky, die in het tenue van Q36.5 koerst. Dal-Cin, een renner van de Canadese ploeg Toronto Hustle, strandde op 51 seconden van winnaar Gee.

De 25-jarige Gee kroonde zich vorig jaar ook al tot Canadees kampioen tijdrijden. Destijds was dat zijn eerste profoverwinning, deze zege op het nationaal kampioenschap is zijn tweede. “Ik ben ongelooflijk blij dat ik deze trui mee naar Europa kan nemen. Het is een heel grote eer om Canada te mogen representeren met deze trui in een aantal grote wedstrijden. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat kan blijven doen”, liet Gee na afloop weten via zijn ploeg.

