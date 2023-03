Eindelijk beeldmateriaal: Van der Poel tikt Pogacar aan en knalt weg op de Poggio

We moesten er even op wachten, maar nu zijn er dan toch beelden van de aanval van Mathieu van der Poel op de Poggio. Op de achter elkaar geplaatste foto’s is te zien hoe MVDP naast Tadej Pogacar komt, de tweevoudig Tourwinnaar eventjes aantikt met zijn hand om ruimte te maken en er vervolgens vandoor knalt.

Tijdens de televisie-uitzending was wel te zien hoe Van der Poel zijn gat op Pogacar, Filippo Ganna en Wout van Aert uitbreidde, maar de eerste versnelling leek niet vastgelegd te zijn. Tot nu dus. Ook Pogacar heeft de foto’s inmiddels gezien en reageerde op Twitter met een geestig GIF’je.

