Eindejaarsquiz 2021: Doe mee en maak kans op het boek ‘Regenboog’ van Julian Alaphilippe

We naderen de laatste week van een memorabel wielerjaar. De hoogte- en dieptepunten liggen bij menig wielerfan nog vers op het netvlies. Op 24, 25 en 26 december kijken we met onze WielerFlits Eindejaarsquiz terug op opmerkelijke momenten uit 2021. Elke dag zijn er 10 nieuwe vragen en elke dag is er ook een nieuwe prijs te winnen. We beginnen vandaag, op Kerstavond!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk vrijdag 24 december 2021 om 23.59 uur antwoord op de vragen in deze Eindejaarsquiz.

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we de volgende prijs:

3x het boek ‘Regenboog’ van Julian Alaphilippe (t.w.v. €22,50)

3. De winnaars worden na afloop bekendgemaakt via de mail.

Vul hieronder de Eindejaarsquiz in!



Eindejaarsquiz 2021 – Deel 1 Mathieu van der Poel en Wout van Aert werden 1 en 2 op het WK veldrijden in Oostende. Maar wie werd eigenlijk derde? Bij de elite vrouwen was het volledige podium Nederlands op het WK veldrijden. Wie was de eerste niet-Nederlandse in de uitslag? Dit jaar kwam de UCI met strenge regels omtrent het weggooien van bidons. In de Ronde van Vlaanderen werd een renner zelfs uit koers gehaald. Wie was dat? Ook het dalen op de bovenbuis werd verboden door de UCI. In Luik-Bastenaken-Luik werd daarom een schaduwfavoriet gediskwalificeerd vanwege de ‘supertuck’-positie. Wie was dat? Jasper Philipsen boekte in de Scheldeprijs zijn eerste zege voor Alpecin-Fenix. Met wie stond hij op het podium? Welke naam ontbreekt in de top-5 van Milaan-San Remo 2021? 1. Jasper Stuyven

2. Caleb Ewan

3. Wout van Aert

4. ?

5. Mathieu van der Poel Wie mocht met Tadej Pogačar en Wout van Aert mee het eindpodium op in Tirreno-Adriatico? Welke naam ontbreekt in de top-5 van de Amstel Gold Race voor vrouwen? 1. Marianne Vos

2. Demi Vollering

3. ?

4. Amanda Spratt

5. Soraya Paladin Wie was dit jaar de beste Belg in de Ronde van Vlaanderen bij de mannen? Door een valpartij verspeelde hij de eindzege, maar hoeveel ritzeges behaalde Primož Roglič in Parijs-Nice? Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk dinsdag 4 januari 2022 nemen we contact op met de winnaar van de prijs.