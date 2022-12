WielerFlits Eindejaarsquiz 2022: Speel mee en maak kans op speciale wielerchocolade

Het wielerjaar 2022 komt tot een einde. De hele maand december hebben we al teruggeblikt, maar we willen ook nog jullie kennis testen. Wat weet jij nog van het seizoen 2022? In twintig vragen gaan we van hot naar her. Speel nu de WielerFlits Eindejaarsquiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk woensdag 4 januari 2023 om 23.59 uur antwoord op de vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 5 keer een doosje unieke wielerchocolade (t.w.v. €12,95)

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Speel hier de WielerFlits Eindejaarsquiz!



WielerFlits Eindejaarsquiz 2022 Welke Ronde van Vlaanderen-winnaar werd in 2022 derde in de Strade Bianche achter Tadej Pogacar en Alejandro Valverde? Harrie Lavreysen werd in 2022 wereldkampioen Keirin en sprint en evenaarde daarmee het aantal WK-titels van de Britse sprintlegende Chris Hoy. Hoeveel regenboogtruien heeft Lavreysen ondertussen in zijn kast hangen? Wat is de enige rittenkoers die Annemiek van Vleuten in 2022 niet won? Welke renner reed in 2022 top-10 in zowel de Ronde van Vlaanderen als Luik-Bastenaken-Luik? Yoeri Havik won in 2022 het WK puntenkoers, maar was niet de eerste Nederlander die WK-goud won op dat onderdeel. Hoeveel Nederlanders gingen hem vooraf? In welke wedstrijd werd Marianne Vos een overwinning na de finish ontnomen vanwege de zogenaamde ‘puppypootjeshouding’? Welk antwoord is NIET waar over Filippo Ganna in 2022? De andere drie kloppen wel. Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij domineren het veldrijden. Maar in welke volgorde eindigden ze op het WK veldrijden 2022 voor beloften in Fayetteville? In de Omloop Het Nieuwsblad behaalde een Belgische renner zijn enige podiumplaats van 2022 in een eendagskoers. Wie was dat? Annemiek van Vleuten en Demi Vollering eindigden op het podium van de Tour de France Femmes 2022. Wie was daarna de beste Nederlandse in het eindklassement? Christoph en Philip Roodhooft waren twee succesvolle managers in 2022. Niet alleen op de weg, maar ook in het veld. Hoeveel veldritploegen beheren de gebroerders Roodhooft momenteel in het veld? De winst in de Tour de France Femmes 2022 ging naar een Nederlandse. De ‘Rode Lantaarn’ naar een Belgische. Wie? Tijdens de Vuelta 2022 was de Alto de Amerongse Berg de eerste bergsprint op de route. Wie kwam daar als eerste boven? Zowel Lorena Wiebes als Demi Vollering presteerde het in 2022 om alle etappes te winnen in een Women’s WorldTour-koers. Welke wedstrijden domineerden zij? Taco van der Hoorn was heel dicht bij een ritzege in de Tour de France. Hij werd uiteindelijk geklopt door Simon Clarke. Maar wie werd derde? Bas Tietema maakte zijn debuut in Parijs-Roubaix 2022, maar hij finishte buiten de tijdslimiet. Hoe lang na winnaar Dylan van Baarle kwam Tietema over de finish? De Tour de France was uiterst succesvol voor Jumbo-Visma. De gele trui, de groene trui… Maar hoeveel etappes won de ploeg in de Tour 2022? Ellen van Dijk ging viral door het delen van haar prijs na winst in de Bloeizone Fryslan Tour 2022. Wat was de prijs? Tom Dumoulin stopte tijdens het seizoen 2022 met wielrennen. Wat was de laatste profwedstrijd die hij reed? In welke plaats finishte de Giro d’Italia-etappe die Mathieu van der Poel won? Hij mocht er de eerste roze trui van de Giro 2022 aantrekken. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.