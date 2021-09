Einde seizoen voor David Dekker

David Dekker heeft een punt moeten zetten achter zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma. De 23-jarige sprinter brak eind augustus drie vingers in de Bretagne Classic en daarvan is hij nog altijd niet volledig hersteld.

“Het is nu bijna een maand sinds mijn valpartij in de finale van de Bretagne Classic”, laat Dekker weten op sociale media. “De drie breuken in mijn linkerhand betekenen het einde van mijn eerste seizoen als prof. Het was een seizoen met ups en downs, maar ik ben heel trots op de progressie die ik gemaakt heb. Fysiek en mentaal.”

Dekker komt dit jaar dus niet meer in actie, maar de zoon van oud-prof Erik Dekker gaat niet bij de pakken neer zitten. “Ik kan nu al zeggen dat ik heel gemotiveerd ben om mij voor te bereiden op 2022. Het duurt nog even, maar ik kan niet wachten om weer te koersen met de ploeg”, zegt de winnaar van de puntentrui in de UAE Tour.

Tot een overwinning kwam Dekker nog niet in 2021, wel werd hij twee keer tweede in de UAE Tour en behaalde hij ereplaatsen in de Ronde van Polen.