‘Einde dreigt voor mannenploeg Human Powered Health’

Zoals het er nu voorstaat, zal de mannenploeg van Human Powered Health na 2023 uit het profpeloton verdwijnen. Dat meldt Global Cycling Network op basis van bronnen. Het Amerikaanse ProTeam zou problemen hebben om sponsoren te vinden. De vrouwenploeg van Human Powered Health, die actief is in de Women’s World Tour, blijft met zekerheid wel gewoon bestaan.

De renners van de mannenploeg zouden maandagochtend zijn ingelicht over het nakende einde van het team. Al wordt nog wel geprobeerd om de ploeg alsnog overeind te houden. “Er lijkt nog een soort van redding mogelijk”, zegt een bron tegen GCN. “Ik weet dat het management superhard werkt en dat ze in het verleden geweldig werk hebben geleverd. Dus niet alle hoop is verdwenen, maar ze wilden iedereen met respect behandelen en iedereen genoeg tijd geven.”

Human Powered Health is sinds 2022 hoofdsponsor van de Amerikaanse ploeg, die in 2007 op Continental-niveau begon als Kelly Benefit Strategies / Medifast. Later heette de ploeg ook nog Optum p/b Kelly Benefit Strategies en Rally Cycling. Onder meer Sepp Kuss en Brandon McNulty reden nog voor Rally Cycling. In 2018 maakte de ploeg onder die naam de stap naar het ProContinental-niveau.

Twee Nederlanders en twee Belgen

Momenteel rijden er bij de mannenploeg van Human Powered Health twee Nederlanders: Bart Lemmen en Wessel Krul. De 23-jarige Krul rijdt sinds vorig jaar bij de ploeg, de 27-jarige Lemmen kwam afgelopen winter over van het continentale VolkerWessels.Lemmen noteerde in zijn debuutseizoen als prof al enkele knappe resultaten. Zo werd hij vierde in de afsluitende tijdrit van O Gran Camiño, vijfde in de Giro di Reggio Calabria (1.1) en vierde op het NK op de weg in Sittard-Geleen.

Krul heeft een aflopend contract bij Human Powered Health, maar Lemmen heeft nog een verbintenis tot eind 2024. De Belgen Sasha Weemaes en Gijs Van Hoecke staan ook beiden nog tot eind 2024 onder contract.