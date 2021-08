Eiking verrast met rode trui: “Negen minuten… Er was een mirakel nodig”

Odd Christian Eiking mag zich na de tiende etappe van de Vuelta a España de nieuwe klassementsleider noemen. De Noorse klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert schoof mee in een kopgroep die dertien minuten voorsprong kreeg. In de zware finale wist Eiking zich te ontdoen van Guillaume Martin en zich zo te verzekeren van de rode trui, die hij overneemt van Primož Roglič. “Beter laat dan nooit”, lacht hij.

“We hadden de leiderstrui al met mijn ploeggenoot”, doelt Eiking op de rode trui die Rein Taaramäe pakte tijdens de derde etappe. “Dit is een bonus. Maar voor mij een hele mooie bonus. Ik had hier voor deze rit totaal niet aan gedacht. Ik lag negen minuten achter in het klassement. Er was een mirakel nodig, maar ik hoorde in mijn oortje dat de voorsprong acht, negen, tien minuten werd. Toen had ik door dat het echt mogelijk was.”

In de finale lag nog de Puerto de Almáchar. Michael Storer plaatste er een aanval die hem de ritzege opleverde, maar voor Eiking telde de rode trui. Hij moest daarvoor strijden met Guillaume Martin, die 29 seconden achter hem stond. “Guillaume is een sterke klimmer. Hij reed dit jaar nog top-10 in de Tour, dus ik wist dat het erg close zou worden. Ik hield hem goed in de gaten en probeerde in de finale zoveel mogelijk voorsprong te pakken.”

Eiking wist Martin nog overboord te gooien in de afdaling, waardoor hij nu 58 seconden voorsprong heeft op Martin in het klassement. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is iets heel groot”, sluit de 26-jarige Noor af.