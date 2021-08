Eiking nog altijd in het rood: “Ik kon de valpartij gelukkig ontwijken”

Odd Christian Eiking genoot van een nieuwe dag in de rode leiderstrui en mag ook morgen weer starten in het felbegeerde kleinood. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert deed na afloop van de twaalfde etappe naar Córdoba zijn verhaal. “Ik zal morgen weer mijn best doen om de leiderstrui te verdedigen.”

Eiking wist de etappe zonder kleerscheuren door te komen, al kon hij maar net een massale valpartij op de voorlaatste klim ontwijken. Onder meer Primož Roglič, Adam Yates en Dylan van Baarle waren betrokken bij deze crash. “Ik zat er net achter, maar kon de valpartij ontwijken. Ik hoop dat iedereen ‘OK’ is. Ik kreeg vandaag wat meer respect als rodetruidrager, maar verder is het verschil niet zo groot.”

“Het is wel erg mooi om in deze trui rond te fietsen. Ik had vandaag wel verwacht dat er enkele renners in de aanval zouden gaan. Giulio Ciccone probeerde het in de finale, maar het was vandaag ook een erg goede dag voor sprinters als Magnus Cort. Een groepssprint lag dus in de lijn der verwachting”, aldus Eiking, die nog altijd een mooie voorsprong heeft in de strijd om de rode trui.

Het moet raar lopen wil Eiking zaterdag ook niet in de rode trui fietsen, aangezien de etappe van vrijdag vlak is en dus op maat van de sprinters. “Morgen is een vlakke etappe, maar je weet het nooit in de Vuelta. Ik ga mijn stinkende best doen om de trui in de ploeg te houden.”