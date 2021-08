Eiking gaat als leider de derde week in: “Ik was aan de finish echt opgelucht”

De rode droom van Odd Christian Eiking is nog altijd niet voorbij. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert wist ook in de vijftiende etappe naar El Barraco te overleven en mag dinsdag als leider beginnen aan de derde en laatste week van de Vuelta. “Het was wel een ontzettend zware dag”, klonk het na afloop.

Eiking moest in de finale nog oppassen voor speldenprikjes van zijn directe concurrenten voor het rood, maar alleen Adam Yates wist wat tijd terug te pakken op de Noor. “Ik was aan de finish echt opgelucht. Het was namelijk een ontzettend lange en zware dag. De ploeg heeft opnieuw erg goed gereden. Zonder de hulp van mijn teamgenoten had ik de trui misschien niet meer gehad.”

“Ik weet hoe sterk mijn ploegmakkers zijn, maar ik heb ze nooit in een dergelijke situatie aan het werk gezien. Ik wilde in de finale mijn grootste concurrenten voor het rood, Guillaume Martin en Primož Roglič, niet meer laten wegrijden. Het was nog een vrij zware finish, maar toen we eenmaal over de top waren wist ik wel dat ik veilig was”, aldus Eiking.

De 26-jarige Noor heeft nog altijd een mooie voorsprong op Martin (+54 seconden) en Roglič (+1m36s) in het algemeen klassement, maar in de slotweek krijgen de renners nog enkele pittige etappes voorgeschoteld, waaronder twee zware bergritten in Asturië.