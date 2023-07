‘Eigenlijk reed ‘zieke’ Mathieu van der Poel heel slim’

Video

Mathieu van der Poel liet zich na een dagje ziekteverlof weer zien in de twaalfde etappe van de Tour de France. In de lastige overgangsetappe naar Belleville-en-Beaujolais sprong hij mee met de vroege vlucht, maar op de laatste klim van de dag liet zijn lichaam een stunt niet toe. De rit was verder om te likkebaarden, waarbij Jumbo-Visma de totale controle leek te hebben. Is dat vrijdag ook zo in de bergrit naar Grand Colombier? Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Update!

Het is de ASO toch gelukt om Mathieu van der Poel in ieder geval een keer op het podium te krijgen bij de finish. De Nederlander werd donderdag uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de dag. “Al je zag hoe hij rondreed, dacht ik dat hij weer beter was, totdat we het na afloop hoorden”, zegt Youri. MVDP zelf dat het tegen beter weten in koersen was. “No guts, no glory“, stelt Raymond. “We weten hoe Mathieu is. Hij koerst altijd met hart en ziel. En eerlijk: in het peloton was het ook oorlog, daar had je ook geen lekkere dag gehad als je niet fit bent.”

Uiteindelijk ontplofte Van der Poel in het wiel van de latere dagwinnaar Ion Izagirre, twee kilometer onder de top van de slotklim. Maxim stelt vervolgens dat we toch weer een glimp van de oude MVDP hebben gezien, die er gewoon invliegt. “Maar toch ook weer niet”, stelt Youri. “Voorheen volgde hij zijn instinct en viel hij aan als hij voelde dat het moest. Nu vond ik hem vooral heel slim koersen. Hij zat in een vlucht met goede klimmers. Door aan te vallen voor die voorlaatste klim, zorgde hij ervoor dat hij mee over de top kwam. Daarmee creëerde hij een kans op ritwinst.”

Die zat er uiteindelijk niet in en dat gaat ook vrijdag niet gebeuren. Dan is het namelijk weer aan de klimmers, aan Vingegaard en Pogacar, aan hun teams Jumbo-Visma en UAE Emirates. “Als het aan Jumbo-Visma ligt, krijgt een vlucht weer de ruimte om te strijden voor dagwinst”, moppert Maxim. Raymond ziet vooral kansen voor de Sloveen. “Deze klim is ideaal voor Pogacar. Hij won hier ook in 2020 een rit in de Tour. De Grand Colombier is een lastige klim, maar het venijn zit niet helemaal op het einde. Wat dat betreft moet je toch al vroeg aanvallen.”

En verder…

Laten ook Merijn Zeeman, Wilco Kelderman én geletruidrager Jonas Vingegaard hun licht schijnen over die bergopaankomst van vrijdag. Deze Tour lijkt tot op heden een strijd om de bonificatieseconden en daar staan onze mannen even bij stil. Daarnaast nemen ze ook de prestaties van Wout van Aert onder de loep, die – net als Julian Alaphilippe – gebrand was om mee te zitten in deze etappe. Ook komt Sepp Kuss voorbij. Is hij niet het geheime wapen van Jumbo-Visma, die ze straks in de bergen eens een keer kunnen meesturen in een vroege etappe?

