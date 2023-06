Egan Bernal wordt steeds beter: “Ik miste het vertrouwen om mee te gaan”

Het gaat steeds beter met Egan Bernal. De Colombiaan liet zich donderdag in de Dauphiné aan het front zien en viel in de afdaling zelfs nog even aan. Bernal geeft na de finish aan dat hij zich goed voelt.

“Ik ben blij om vooraan mee te doen. Ik heb echt een goed gevoel, maar miste het vertrouwen om te volgen toen Carapaz ging. Ik was ook een beetje bang, omdat ik dacht dat het niet mijn ritme was.”

De volgende keer zal hij wel dat vertrouwen hebben, geeft hij aan. “Alles is weer nieuw voor me, het meekunnen met de echte favorieten. Dit had ik niet verwacht, dus ik moet blij zijn.”

In het klassement staat Bernal nu 19de, op iets meer dan drie minuten van Vingegaard. “Dat komt door de tijdrit. We wisten vooraf al dat die niet best zou zijn. Ik had er niet veel op getraind, dus moest ik realistisch zijn.”