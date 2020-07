Egan Bernal: “We zijn professionals, we zullen geen domme dingen doen” zondag 19 juli 2020 om 13:01

Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas: deze drie renners staan, normaal gesproken, eind augustus namens Team Ineos aan de start van de Tour de France. De vraag is of de Britse formatie met drie kopmannen kan functioneren. “We zijn professionals en zullen geen domme dingen doen”, zo vertelt Bernal aan Velonews.

Bernal is de regerend Tourwinnaar, Thomas won de ronde twee jaar geleden en Froome is zelfs een viervoudig winnaar van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ze hebben allemaal de ambitie om de Ronde van Frankrijk te winnen. Toch gelooft Bernal in een goede samenwerking. “Ik word betaald om voor Team Ineos te koersen en niet voor Egan Bernal.”

“Het draait allemaal om een nieuwe Tourzege voor Team Ineos”

“We beseffen maar al te goed dat Team Ineos de Tour moet winnen. Daar draait het allemaal om. We zullen geen slechte dingen doen met als gevolg dat de ploeg wordt uitgeschakeld voor de Tourzege. We zijn professionals en we weten hoe je de Tour moet winnen. We zijn vrienden en begrijpen elkaar goed”, aldus Bernal.

Froome en Bradley Wiggins lieten in 2012 zien hoe het niet moet, maar Bernal is niet bang voor miscommunicatie en interne spanningen. “De oplossing is simpel. Het is aan de ploeg om, op basis van de laatste uitslagen, te bepalen of we met één kopman starten, met twee kopmannen vertrekken of met een beschermde renner werken.”

Vlucht naar Europa

“Ik ben bereid om Froome of Thomas te helpen als het nodig is. Ik ben er zeker van dat ze er ook zo instaan. De beslissing zal uiteindelijk in de koers zelf vallen. Het is een kwestie van geduld.” Bernal vliegt vandaag met heel wat collega-wielrenners uit Colombia naar Europa.

Hij zal vervolgens, in aanloop naar de Tour (29 augustus-20 september), deelnemen aan La Route d’Occitanie, de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné.