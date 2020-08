Egan Bernal: “We hadden de hele dag de controle” zondag 30 augustus 2020 om 20:33

Egan Bernal is op de tweede dag van de Tour de France opgeschoven naar de achtste plek in het algemeen klassement. De kopman van INEOS Grenadiers kwam in de lastige etappe naar Nice als zeventiende over de streep. “Ik ben blij dat we weer echt gekoerst hebben”, zegt Bernal na afloop.

“Ik heb echt heel veel genoten van de rit van vandaag”, aldus de Colombiaanse titelverdediger. “Het was een erg mooie Touretappe en daar kan ik van genieten. We hadden de hele dag de controle in handen met onze renners, en in de finale deden Kwiato (Michal Kwiatkowski, red.) en Richard (Carapaz, red.) geweldig werk.”

Volgens Bernal zit het geheim hem in de rust. Mede omdat Jumbo-Visma het initiatief nam, kon INEOS Grenadiers op het tweede plan blijven rijden. “We hebben onze benen zoveel mogelijk gespaard als mogelijk. Het is de Tour. We moeten het dag per dag bekeken en proberen om energie te sparen voor het laatste deel van de Tour”, zegt hij.

In het klassement staat Bernal na twee dagen achtste, op zeventien seconden van de nieuwe gele trui Julian Alaphilippe. Ploeggenoot en schaduwkopman Richard Carapaz is negende.