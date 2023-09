dinsdag 19 september 2023 om 13:07

Egan Bernal verwacht meer van zichzelf in 2024: “Ik zie mezelf strijden met de besten”

Egan Bernal reed deze zomer zowel de Tour de France als de Vuelta a España uit, maar meedoen voor de prijzen zat er nog niet in. In 2024 hoopt de Colombiaan, die in januari 2022 een zwaar ongeluk kende, wél weer te kunnen wedijveren met de besten. “Ik voel me nog altijd een winnaar, ik wil heel graag winnen”, zei hij na de Vuelta tegen GCN.

“De Vuelta was oké”, aldus Bernal, die de ronde afsloot als nummer 55. “Ik had een beter gevoel dan tijdens de Tour de France. Ik voel me over het algemeen sterker, zowel mentaal als fysiek. Ik heb deze winter heel goed getraind, maar had echt tegenslag toen ik midden in het seizoen halt moest houden vanwege pech (Bernal liep in de Vuelta a San Juan een knieblessure op en viel nadien ook nog in de Ronde van Hongarije, red.). Dat was niet ideaal. Ik heb mijn best gedaan om in zo goed mogelijke vorm te zijn voor zowel de Tour als de Vuelta.”

“Het doel van twee grote rondes doen, was me de kilometers en basis in de benen terug te geven”, legt de 26-jarige renner uit. “Het was een groot blok voor me. Ik heb nog nooit zoveel wedstrijddagen gehad in één seizoen. Ik heb WorldTour-koersen gereden sinds Catalonië. Daarbij heb ik niet gedacht aan het behalen van resultaten dit seizoen, maar aan volgend seizoen.”

De strijd aangaan met Jumbo-Visma

Volgend jaar wil Bernal dus wel weer uitslagen rijden. “Het is een proces en ik weet niet waar ik uit zal komen, maar ik verwacht meer van mezelf. Ik voel me nog altijd een winnaar, ik wil heel graag winnen. Ik zie mezelf strijden met de besten. Dat is waar ik voor werk.”

Kan Bernal in de toekomst de strijd aangaan met de mannen van Jumbo-Visma, die momenteel heersen in de grote rondes? “Dat zou ik heel mooi vinden”, reageerde de klimmer van INEOS Grenadiers met een lach. “Ik wil in mijn beste vorm zijn, want ik hou ervan om agressief te koersen. Als je ziet dat deze jongens zo dominant zijn, wil ik erbij zijn en iets doen.”