maandag 4 maart 2024 om 09:41

Egan Bernal toont zich in openingsrit Parijs-Nice: “Ik ging er gewoon voor”

Egan Bernal stak in de eerste etappe van Parijs-Nice nadrukkelijk zijn neus aan het venster. De Colombiaan van INEOS Grenadiers koos op de laatste helling van de rit zelfs de aanval. Na afloop klonk hij dan ook tevreden in een videoboodschap op de sociale media van zijn ploeg.

“Het was een nerveuze en zware dag, maar uiteindelijk hebben we het denk ik goed gedaan”, begon Bernal. “We hebben goed gewerkt en moeten blij zijn met onze dag en onze prestatie.”

De koers barstte los op de bonificatie-heuvel van Montainville, waar Matteo Jorgenson zes bonificatieseconden pakte, voor Remco Evenepoel (4 seconden) en Bernal (2 seconden). Op de volgende en laatste helling trok Bernal ten strijde. Uiteindelijk zou een relatief grote groep weer kunnen aansluiten, maar de Colombiaan liet toch even zien dat het met de vorm wel snor zit.

“We hadden het plan om op de laatste beklimming een move te maken”, aldus de 27-jarige klimmer. “We zaten in een goede positie, dus toen ik de kans zag, volgde ik de eerste jongens. Het was niet het voornaamste doel van de dag, maar toen ik er zat, ging ik er gewoon voor. Het was goed dat we een plan hadden – de koers hard maken – en dat hebben uitgevoerd.”