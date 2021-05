Egan Bernal tevreden na openingstijdrit: “Ik voelde me goed”

Voor Egan Bernal was het zaak om de schade te beperken in de openingstijdrit van de Giro d’Italia. De kopman van INEOS Grenadiers deed in de straten van Turijn aan damage control en was na afloop dan ook tevreden. “Het is niet mijn specialiteit, maar ik heb het prima gedaan.”

Bernal wist uiteindelijk de 40ste tijd te klokken en bleek daarmee 39 seconden trager dan zijn ploeggenoot en ritwinnaar Filippo Ganna. De 24-jarige Colombiaan bleek aan de streep slechts één seconde trager dan zijn grote concurrent Simon Yates. “Ik ging hard van start en begon aan het einde wel een beetje af te zien”, aldus Bernal.

“Ik ben geen tijdritspecialist, maar ik ben wel tevreden over mijn prestatie. Ik had meer last van mijn benen dan van mijn rug, dat is een goed teken”, vertelde de klimmer na afloop aan de verzamelde pers. “Het is geweldig om hier in Italië te zijn en om aan de start van de Giro te staan. Ik voelde me onderweg goed en dit is nog maar het begin.”

Bernal hoopt later in de Giro, als de renners de bergen intrekken, toe te slaan. “We verliezen vandaag wat tijd, maar dat zullen we wel terugpakken in de bergen”, is de Tourwinnaar van 2019 vol zelfvertrouwen. Enkele dagen geleden keek Bernal nog uitgebreid vooruit op zijn eerste Giro d’Italia.