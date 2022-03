Egan Bernal rijdt trainingsmaats eraf tijdens tweede dag op de fiets

Egan Bernal mag zich twee maanden na zijn ongeval weer stilaan wielrenner noemen. Afgelopen zondag deelde hij foto’s waarop te zien was dat hij met onder meer zijn vriendin María Fernanda Motas een tocht op de fiets aan het maken was. Een dag later ging het er een pak competitiever aan toe.

Bernal publiceerde op social media namelijk een video waarop hij samen met zijn boezemvriend Diego Vásquez en INEOS Grenadiers-ploeggenoot Brandon Rivera een ritje aan het maken was. Eerst volgde de winnaar van de Tour de France van 2019 en de Giro d’Italia van 2021 het tweetal nog, daarna reed hij op kousenvoeten weg en won hij een bordjessprint in de buurt van Bogota.

“Tweede dag op de fiets”, schreef Colombiaanse klassementsrenner in een bericht bij de video. “Of ik heb niet veel niveau verloren, of ze zijn helemaal niet verbeterd”, vroeg hij zich plagend af.

Bernal fietst twee maanden na zijn zware ongeval met een stilstaande bus weer buiten. “Het is de gelukkigste dag van mijn leven”, schreef hij zondag bij de foto’s met zijn partner María Fernanda. Ondertussen durft hij alweer vooruit te kijken. “Na twee maanden en twintig gebroken botten ben ik hier, en ik kijk uit naar meer. Tot ziens op de weg!”

